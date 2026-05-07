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Les dimanches du Gral Laval

Les dimanches du Gral Laval dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Rue des Sports

Ville : 53000 Laval

Département : Mayenne

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 5 5 5

Laval

Les dimanches du Gral

Rue des Sports Laval Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Découverte de la pratique de l’escalade
Le GRAL53, club d’escalade de Laval, ouvre ses portes aux non licenciés le dimanche 14 juin de 9h à 12h

Enfants et adultes sont invités à venir grimper qu’ils ou elles soient débutants ou confirmés, à un tarif unique de 5€ pour une séance d’une durée d’1h

Réservation obligatoire sur hello asso   .

Rue des Sports Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 88 64 15 63 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the practice of climbing

L’événement Les dimanches du Gral Laval a été mis à jour le 2026-05-05 par LAVAL TOURISME

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