Parigné-sur-Braye

ATELIER VANNERIE

Parigné-sur-Braye Mayenne

Tarif : 140 – 140 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Atelier Vannerie animé par LM Vannerie

Lucie Mérienne est artisane vannière à Parigné-Sur-Braye. Elle cultive son osier et confectionne des créations dans son atelier paniers, corbeilles, coffres à jouets, panières à linge, décoration…

Samedi 13 juin de 9h à 17h, venez fabriquer

Tarif 140€

Renseignements et inscriptions 06 14 75 11 84 .

Parigné-sur-Braye 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 14 75 11 84

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English :

Basketry workshop led by LM Vannerie

L’événement ATELIER VANNERIE Parigné-sur-Braye a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne