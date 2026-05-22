ATELIER VANNERIE Parigné-sur-Braye
ATELIER VANNERIE Parigné-sur-Braye samedi 13 juin 2026.
Parigné-sur-Braye
ATELIER VANNERIE
Parigné-sur-Braye Mayenne
Tarif : 140 – 140 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Atelier Vannerie animé par LM Vannerie
Lucie Mérienne est artisane vannière à Parigné-Sur-Braye. Elle cultive son osier et confectionne des créations dans son atelier paniers, corbeilles, coffres à jouets, panières à linge, décoration…
Samedi 13 juin de 9h à 17h, venez fabriquer
Tarif 140€
Renseignements et inscriptions 06 14 75 11 84 .
Parigné-sur-Braye 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 14 75 11 84
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English :
Basketry workshop led by LM Vannerie
L’événement ATELIER VANNERIE Parigné-sur-Braye a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne