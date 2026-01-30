PLASTIC MONSTERS LECHAPUS ET BERANGERE BARATHON La Lande Parigné-sur-Braye

PLASTIC MONSTERS LECHAPUS ET BERANGERE BARATHON

La Lande Déchetterie de Mayenne Communauté Parigné-sur-Braye Mayenne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 18:30:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Lechapus et Bérangère Barathon vous présentent Plastic Monsters, spectacle mêlant musique électro-plastique et théâtre physique.

Lechapus est sensible à la vibration du plastique, il fait des sons avec des bouteilles PET, des caisses claires avec des paquets de chips et des shakers avec des sachets de nouilles chinoises… Bref, il bricole dans sa chambre jusqu’à voir apparaitre un jour Agatha, la grande Déesse des ordures, Inquisitrice du coton tige, Manitou Suprême des pots de yaourt, qui le choisit pour devenir Ambassadeur des Ordures sur Terre, car comme le dit Agatha dans Ordure il y a Or !

En partenariat avec le service Déchets de Mayenne Communauté.

Tout public dès 5 ans Durée 45min .

La Lande Déchetterie de Mayenne Communauté Parigné-sur-Braye 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 10 16 contact@kiosque-mayenne.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lechapus and Bérangère Barathon present Plastic Monsters, a show combining electro-plastic music and physical theater.

L’événement PLASTIC MONSTERS LECHAPUS ET BERANGERE BARATHON Parigné-sur-Braye a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne