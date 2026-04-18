SOIREE JEUX DE LA GUIB’S Guib’s Beer Mayenne
SOIREE JEUX DE LA GUIB’S Guib’s Beer Mayenne vendredi 12 juin 2026.
Mayenne
SOIREE JEUX DE LA GUIB’S
Guib’s Beer 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:30:00
fin : 2026-06-12 01:00:00
Date(s) :
2026-06-12
RDV à la soirée jeux de la Guib’s #4
Une soirée jeux avec un apéro théâtre d’impro assurée par la troupe IMP’ALA ! a
(au chapeau)
La kantauch sera présente pour vous régaler ! .
Guib’s Beer 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 61 31 51 94
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English :
See you at Guib’s game night #4
L’événement SOIREE JEUX DE LA GUIB’S Mayenne a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Mayenne Co
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