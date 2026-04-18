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SOIREE JEUX DE LA GUIB’S Guib’s Beer Mayenne

SOIREE JEUX DE LA GUIB’S Guib’s Beer Mayenne vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Guib's Beer

Adresse : 139 Impasse Thomas Alva Edison

Ville : 53100 Mayenne

Département : Mayenne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Mayenne

SOIREE JEUX DE LA GUIB’S

Guib’s Beer 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:30:00
fin : 2026-06-12 01:00:00

Date(s) :
2026-06-12

RDV à la soirée jeux de la Guib’s #4
Une soirée jeux avec un apéro théâtre d’impro assurée par la troupe IMP’ALA ! a
(au chapeau)
La kantauch sera présente pour vous régaler !   .

Guib’s Beer 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 61 31 51 94 

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English :

See you at Guib’s game night #4

L’événement SOIREE JEUX DE LA GUIB’S Mayenne a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Mayenne Co

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