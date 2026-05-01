Histoires cousues Géraldine Charron au MANAS Laval
Histoires cousues Géraldine Charron au MANAS Laval mercredi 27 mai 2026.
Laval
Histoires cousues Géraldine Charron au MANAS
Place de la Tremoille Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-05-27 2026-06-13
Le MANAS invite Géraldine Charron, artiste lavalloise, à investir le Musée dans le cadre d’une création textile qui sera inaugurée lors des Journées Européennes des Métiers d’Arts 2027.
Cette pièce, un tapis récit, proposera une nouvelle histoire collective et vous invite à apporter votre tissu au tapis. Géraldine Charron réalisera ce tapis à partir des tissus récoltés auprès des habitants du territoire. La collecte textile est prévue au cours du premier semestre 2026. Parallèlement, l’artiste recueillera également la parole des habitants ayant contribué à la collecte, afin d’intégrer ces histoires dans le récit du tapis. Vous aurez la possibilité d’en partager quelques mots son origine, sa matière et les souvenirs qui l’accompagnent. Toutes les couleurs sont possibles ainsi que les matières, tissu à trous, vieux, récent, salopette du grand-père…
Gratuit
Tout public .
Place de la Tremoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
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English :
MANAS invites Géraldine Charron, an artist from Laval, to take over the Museum as part of a textile creation to be inaugurated during the Journées Européennes des Métiers d?Arts 2027.
L’événement Histoires cousues Géraldine Charron au MANAS Laval a été mis à jour le 2026-05-22 par LAVAL TOURISME
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