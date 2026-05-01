Marche des fiertés Laval
Marche des fiertés Laval samedi 30 mai 2026.
Laval
Marche des fiertés
Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Rejoignez la marche des fiertés
Départ de la marche à 14h
Village associatif à 10h30
Dons possible sur Hello Asso pour soutenir la marche .
Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 48 01 72 61 assolagom53@gmail.com
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English :
Join the Pride March
L’événement Marche des fiertés Laval a été mis à jour le 2026-05-07 par LAVAL TOURISME
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