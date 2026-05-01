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Marche des fiertés Laval

Marche des fiertés Laval samedi 30 mai 2026.

Ville : 53000 Laval

Département : Mayenne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Laval

Marche des fiertés

Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Rejoignez la marche des fiertés
Départ de la marche à 14h
Village associatif à 10h30

Dons possible sur Hello Asso pour soutenir la marche   .

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 48 01 72 61  assolagom53@gmail.com

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English :

Join the Pride March

L’événement Marche des fiertés Laval a été mis à jour le 2026-05-07 par LAVAL TOURISME

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