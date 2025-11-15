Les Boucles de la Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne
Les Boucles de la Mayenne Crédit Mutuel s’élanceront pour leur 51ème édition du 28 mai au 31 mai 2026.
La course cycliste commencera par un prologue puis 3 étapes en ligne à travers la Mayenne pour parcourir environ 540 kilomètres.
Les étapes
Prologue Espace Mayenne Laval Jeudi 28 mai 2026
Étape 1 Renault Saint-Berthevin > Château-Gontier-sur-Mayenne Vendredi 29 mai 2026
Étape 2 Aron > Pré-en-Pail-Saint-Samson Samedi 30 mai 2026
Étape 3 Cossé-le-Vivien > Laval Dimanche 31 mai 2026
Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire
English :
The 51st Boucles de la Mayenne Crédit Mutuel will take place from May 28 to May 31, 2026.
German :
Die Boucles de la Mayenne Crédit Mutuel werden vom 28. Mai bis zum 31. Mai 2026 ihre 51.
Italiano :
La 51ª edizione delle Boucles de la Mayenne Crédit Mutuel si svolgerà dal 28 maggio al 31 maggio 2026.
Espanol :
La 51ª edición de los Boucles de la Mayenne Crédit Mutuel se celebrará del 28 de mayo al 31 de mayo de 2026.
