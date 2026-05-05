MUSAS, SOLO MA NON TROPPO Hélène Escriva Théâtre de Mayenne Mayenne

Mayenne

MUSAS, SOLO MA NON TROPPO Hélène Escriva

Théâtre de Mayenne Place Juhel Mayenne Mayenne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 20:00:00

fin : 2026-05-27 21:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Concert-spectacle solo pour trompette basse & euphonium.

Elles sont belles et folles, impertinentes et libres les muses qui l’a-muse. Fantômes du passé ou rebelles d’aujourd’hui, toutes celles qui par la force indomptable de leurs (cré)a(c)tions ont, de tous temps, excité les atomes de sa liberté d’interprète.

Hélène Escriva est trobaidoritz, elle se rêve diva et joue du tuba.

mater dolorosa • ani-mâle sauvage • fille de joie • folle à malices

Hélène déploie la horde de ces figures de l’ombre et les célèbre en corps, en mouvement, en voix au cœur d’une scénographie en ruine. Elle se maquille, se costume dans les chiffons de ces femmes qui l’inspirent et transpire les parfums de ces muses, ardentes et libératrices.

Durée 60 minutes

Interprètes Hélène Escriva (euphonium & trompette basse), Félix Rigollot (comédien)

Conception & Mise en scène Hélène Escriva

Scénographie & Technique Plateau Félix Rigollot

Création Lumière Marianne Pelcerf

Régie Son Mylène Grau

Production asH! | Tatiana Couzis .

Théâtre de Mayenne Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 73 conservatoire@mayennecommunaute.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Solo concert-show for bass trumpet & euphonium.

L’événement MUSAS, SOLO MA NON TROPPO Hélène Escriva Mayenne a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne