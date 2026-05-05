MUSAS, SOLO MA NON TROPPO Hélène Escriva Théâtre de Mayenne Mayenne
MUSAS, SOLO MA NON TROPPO Hélène Escriva Théâtre de Mayenne Mayenne mercredi 27 mai 2026.
Mayenne
MUSAS, SOLO MA NON TROPPO Hélène Escriva
Théâtre de Mayenne Place Juhel Mayenne Mayenne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 20:00:00
fin : 2026-05-27 21:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Concert-spectacle solo pour trompette basse & euphonium.
Elles sont belles et folles, impertinentes et libres les muses qui l’a-muse. Fantômes du passé ou rebelles d’aujourd’hui, toutes celles qui par la force indomptable de leurs (cré)a(c)tions ont, de tous temps, excité les atomes de sa liberté d’interprète.
Hélène Escriva est trobaidoritz, elle se rêve diva et joue du tuba.
mater dolorosa • ani-mâle sauvage • fille de joie • folle à malices
Hélène déploie la horde de ces figures de l’ombre et les célèbre en corps, en mouvement, en voix au cœur d’une scénographie en ruine. Elle se maquille, se costume dans les chiffons de ces femmes qui l’inspirent et transpire les parfums de ces muses, ardentes et libératrices.
Durée 60 minutes
Interprètes Hélène Escriva (euphonium & trompette basse), Félix Rigollot (comédien)
Conception & Mise en scène Hélène Escriva
Scénographie & Technique Plateau Félix Rigollot
Création Lumière Marianne Pelcerf
Régie Son Mylène Grau
Production asH! | Tatiana Couzis .
Théâtre de Mayenne Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 73 conservatoire@mayennecommunaute.fr
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English :
Solo concert-show for bass trumpet & euphonium.
L’événement MUSAS, SOLO MA NON TROPPO Hélène Escriva Mayenne a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne
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