Vide-grenier Bouère Bouère
Vide-grenier Bouère Bouère samedi 13 juin 2026.
Bouère
Vide-grenier Bouère
Plan d’eau Bouère Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 08:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Vide-grenier à Bouère
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Inscrivez vous pour le vide grenier du samedi 13 juin (8h-17h).
Emplacement gratuit autour du plan d’eau.
Pour vous inscrire, envoyez un mail à l’adresse suivant videgrenierbouere@gmail.com avec vos noms prénoms, numéro de téléphone et le nombre de mètres souhaités. .
Plan d’eau Bouère 53290 Mayenne Pays de la Loire videgrenierbouere@gmail.com
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English :
Garage sale in Bouère
L’événement Vide-grenier Bouère Bouère a été mis à jour le 2026-05-21 par SUD MAYENNE
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