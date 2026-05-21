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Vide-grenier Bouère Bouère

Vide-grenier Bouère Bouère samedi 13 juin 2026.

Adresse : Plan d'eau

Ville : 53290 Bouère

Département : Mayenne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Bouère

Vide-grenier Bouère

Plan d’eau Bouère Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 08:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Vide-grenier à Bouère
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Inscrivez vous pour le vide grenier du samedi 13 juin (8h-17h).

Emplacement gratuit autour du plan d’eau.

Pour vous inscrire, envoyez un mail à l’adresse suivant videgrenierbouere@gmail.com avec vos noms prénoms, numéro de téléphone et le nombre de mètres souhaités.   .

Plan d’eau Bouère 53290 Mayenne Pays de la Loire   videgrenierbouere@gmail.com

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English :

Garage sale in Bouère

L’événement Vide-grenier Bouère Bouère a été mis à jour le 2026-05-21 par SUD MAYENNE

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