Marché de producteurs Bouère
Marché de producteurs Bouère vendredi 19 juin 2026.
Bouère
Marché de producteurs
Halle couverte Bouère Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 16:30:00
fin : 2026-06-19 21:00:00
Date(s) :
2026-06-19 2026-07-17
Marché de producteurs à Bouère
La municipalité organise un marché de producteurs locaux sous la halle au plan d’eau. .
Halle couverte Bouère 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 51 29
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English :
Farmers’ market in Bouère
L’événement Marché de producteurs Bouère a été mis à jour le 2026-05-21 par SUD MAYENNE