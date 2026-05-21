Bouère

Marché de producteurs

Halle couverte Bouère Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 16:30:00

fin : 2026-06-19 21:00:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-07-17

Marché de producteurs à Bouère

La municipalité organise un marché de producteurs locaux sous la halle au plan d’eau. .

Halle couverte Bouère 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 51 29

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English :

Farmers’ market in Bouère

L’événement Marché de producteurs Bouère a été mis à jour le 2026-05-21 par SUD MAYENNE