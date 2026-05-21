Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de producteurs Bouère

Marché de producteurs Bouère vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Halle couverte

Ville : 53290 Bouère

Département : Mayenne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Bouère

Marché de producteurs

Halle couverte Bouère Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 16:30:00
fin : 2026-06-19 21:00:00

Date(s) :
2026-06-19 2026-07-17

Marché de producteurs à Bouère
La municipalité organise un marché de producteurs locaux sous la halle au plan d’eau.   .

Halle couverte Bouère 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 51 29 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Farmers’ market in Bouère

L’événement Marché de producteurs Bouère a été mis à jour le 2026-05-21 par SUD MAYENNE