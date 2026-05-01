Fête au lait bio Lieu dit la Bénichère Bouère

Bouère

Fête au lait bio

Lieu dit la Bénichère Ferme des Dorines Bouère Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 11:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Venez partager un moment convivial à la ferme !

L’événement à la ferme des Dorines le 31 mai 2026…

La Fête du Lait Bio !

Pour lancer l’activité d’accueil pédagogique, nous vous attendons nombreux pour une visite de ferme ainsi que pour un petit déjeuner pour ceux qui le souhaite.

Dès 8 heures, vous pouvez venir découvrir la traite.

De 9h à 10h, petit déjeuner bio et local (sur réservation, 8€ pour les adultes et 5€ de 3 à 12 ans et gratuit pour les moins de 3 ans)

A partir de 10h, visite de la ferme (gratuit, réservation conseillée)

Nos collègues des fermes #ILLAITLA seront présents (après avoir fait la traite dans leur ferme ! ) pour vous présenter les produits IL LAIT LÀ et nous donner un petit coup de main ! Merci à eux !

N’hésitez pas à venir nous rencontrer et à passer l’info ! .

Lieu dit la Bénichère Ferme des Dorines Bouère 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 6 88 97 79 66 lafermedesdorines@gmail.com

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English :

Come and share a convivial moment on the farm!

L’événement Fête au lait bio Bouère a été mis à jour le 2026-05-21 par SUD MAYENNE