Fête au lait bio Lieu dit la Bénichère Bouère
Fête au lait bio Lieu dit la Bénichère Bouère dimanche 31 mai 2026.
Bouère
Fête au lait bio
Lieu dit la Bénichère Ferme des Dorines Bouère Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 11:30:00
Date(s) :
2026-05-31
Venez partager un moment convivial à la ferme !
L’événement à la ferme des Dorines le 31 mai 2026…
La Fête du Lait Bio !
Pour lancer l’activité d’accueil pédagogique, nous vous attendons nombreux pour une visite de ferme ainsi que pour un petit déjeuner pour ceux qui le souhaite.
Dès 8 heures, vous pouvez venir découvrir la traite.
De 9h à 10h, petit déjeuner bio et local (sur réservation, 8€ pour les adultes et 5€ de 3 à 12 ans et gratuit pour les moins de 3 ans)
A partir de 10h, visite de la ferme (gratuit, réservation conseillée)
Nos collègues des fermes #ILLAITLA seront présents (après avoir fait la traite dans leur ferme ! ) pour vous présenter les produits IL LAIT LÀ et nous donner un petit coup de main ! Merci à eux !
N’hésitez pas à venir nous rencontrer et à passer l’info ! .
Lieu dit la Bénichère Ferme des Dorines Bouère 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 6 88 97 79 66 lafermedesdorines@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and share a convivial moment on the farm!
L’événement Fête au lait bio Bouère a été mis à jour le 2026-05-21 par SUD MAYENNE
À voir aussi à Bouère (Mayenne)
- Vide-grenier Bouère Bouère 13 juin 2026
- Marché de producteurs Bouère 19 juin 2026