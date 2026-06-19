39ème gala d’accordéon dansant Voulême
39ème gala d’accordéon dansant Voulême samedi 15 août 2026.
Voulême
39ème gala d’accordéon dansant
Parc municipal Voulême Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 12:00:00
fin : 2026-08-16 00:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Le 39ème gala d’accordéon dansant de Voulême (86) aura lieu du 14 au 16 août 2026. .
Parc municipal Voulême 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 03 16
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English : 39ème gala d’accordéon dansant
L’événement 39ème gala d’accordéon dansant Voulême a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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