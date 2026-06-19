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39ème gala d’accordéon dansant Voulême

39ème gala d’accordéon dansant Voulême

39ème gala d’accordéon dansant Voulême samedi 15 août 2026.

Adresse
Parc municipal
Ville
86400 Voulême
Département
Vienne
Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
12:00:00
Tarif

Voulême

39ème gala d’accordéon dansant

Parc municipal Voulême Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 12:00:00
fin : 2026-08-16 00:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Le 39ème gala d’accordéon dansant de Voulême (86) aura lieu du 14 au 16 août 2026.   .

Parc municipal Voulême 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 03 16 

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English : 39ème gala d’accordéon dansant

L’événement 39ème gala d’accordéon dansant Voulême a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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