Voulême

39ème gala d’accordéon dansant

Parc municipal Voulême Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 12:00:00

fin : 2026-08-16 00:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Le 39ème gala d’accordéon dansant de Voulême (86) aura lieu du 14 au 16 août 2026. .

Parc municipal Voulême 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 03 16

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English : 39ème gala d’accordéon dansant

L’événement 39ème gala d’accordéon dansant Voulême a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou