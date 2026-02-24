39ème Marche Populaire Trois-Maisons Phalsbourg

39ème Marche Populaire

Trois-Maisons Stade du Rocher du Corbeau Phalsbourg Moselle

Début : Lundi Lundi 2026-04-06 07:30:00

fin : 2026-04-06 16:30:00

2026-04-06

39e édition avec trois parcours familial (5 km), intermédiaire (10 km) et long (20 km). Repas et buvette au départ et à l’arrivée (collations disponibles sur les parcours). Inscription sur place.Tout public

Trois-Maisons Stade du Rocher du Corbeau Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 6 62 58 37 06

39th edition with three courses: family (5 km), intermediate (10 km) and long (20 km). Meals and refreshments at start and finish (snacks available on course). Registration on site.

