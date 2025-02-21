Itinéraire de visite de Phalsbourg Phalsbourg Moselle

Circuit urbain balisé pour découvrir les principaux monuments et le riche passé historique de la ville. Le départ se situe à l’Office de tourisme. Pour vous aider, un livret-guide est en vente au prix de 3€, à l’Office de tourisme. Il décrit chacune des 26 étapes du circuit. Des visites guidées gratuites en langue française sont programmées durant la période estivale (renseignements auprès de l’Office de tourisme de Phalsbourg). Pour les groupes, une visite guidée peut être proposée sur demande. Elle peut être combinée ou non avec une visite du musée.

http://www.phalsbourg.fr/ +33 3 87 24 42 42

English :

A signposted city tour to discover the main monuments and the city’s rich historical past. The departure is at the Tourist Office. To help you, a guidebook is on sale for 3€ at the Tourist Office. It describes each of the 26 stages of the circuit. Free guided tours in French are scheduled during the summer period (information at the Tourist Office of Phalsbourg). For groups, a guided tour can be offered on request. It may or may not be combined with a visit to the museum.

Deutsch :

Markierter Stadtrundgang, um die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und die reiche historische Vergangenheit der Stadt zu entdecken. Der Start befindet sich am Fremdenverkehrsamt. Um Ihnen zu helfen, können Sie im Fremdenverkehrsamt ein Führerheft zum Preis von 3€ erwerben. Darin wird jede der 26 Etappen des Rundgangs beschrieben. Während der Sommermonate werden kostenlose Führungen in französischer Sprache angeboten (Informationen beim Fremdenverkehrsamt von Phalsbourg). Für Gruppen kann auf Anfrage eine geführte Besichtigung angeboten werden. Sie kann mit einem Besuch des Museums kombiniert werden oder nicht.

Italiano :

Un circuito urbano segnalato per scoprire i principali monumenti e il ricco passato storico della città. Il tour inizia all’Ufficio del Turismo. Per aiutarvi, una guida è in vendita al prezzo di 3 euro presso l’Ufficio del Turismo. Descrive ciascuna delle 26 tappe del tour. Durante l’estate sono previste visite guidate gratuite in francese (informazioni presso l’Ufficio del Turismo di Phalsbourg). Per i gruppi, è possibile offrire una visita guidata su richiesta. Può essere abbinato o meno a una visita al museo.

Español :

Un circuito urbano señalizado para descubrir los principales monumentos y el rico pasado histórico de la ciudad. La visita comienza en la Oficina de Turismo. Para ayudarle, está a la venta un folleto guía por 3? en la Oficina de Turismo. Describe cada una de las 26 etapas del recorrido. Durante el verano se programan visitas guiadas gratuitas en francés (información en la Oficina de Turismo de Phalsbourg). Para los grupos, se puede ofrecer una visita guiada previa solicitud. Puede combinarse o no con una visita al museo.

