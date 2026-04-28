Bibliothèques en scène Percussions Salle des Fêtes Phalsbourg
Bibliothèques en scène Percussions Salle des Fêtes Phalsbourg lundi 8 juin 2026.
Phalsbourg
Bibliothèques en scène Percussions
Salle des Fêtes Place de la Halle aux Grains Phalsbourg Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-06-08 18:00:00
fin : 2026-06-08 19:00:00
Date(s) :
2026-06-08
Avec les élèves des classes de percussions de la professeure de l’École de Musique Intercommunale.Tout public
0 .
Salle des Fêtes Place de la Halle aux Grains Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 63 69 mediatheque@phalsbourg.fr
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English :
With students from the percussion classes taught by the École de Musique Intercommunale.
L’événement Bibliothèques en scène Percussions Phalsbourg a été mis à jour le 2026-04-28 par OT PAYS DE PHALSBOURG
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