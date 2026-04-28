Bibliothèques en scène Percussions Salle des Fêtes Phalsbourg

Phalsbourg

Bibliothèques en scène Percussions

Salle des Fêtes Place de la Halle aux Grains Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-06-08 18:00:00

fin : 2026-06-08 19:00:00

Date(s) :

2026-06-08

Avec les élèves des classes de percussions de la professeure de l’École de Musique Intercommunale.Tout public

0 .

Salle des Fêtes Place de la Halle aux Grains Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 63 69 mediatheque@phalsbourg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With students from the percussion classes taught by the École de Musique Intercommunale.

L’événement Bibliothèques en scène Percussions Phalsbourg a été mis à jour le 2026-04-28 par OT PAYS DE PHALSBOURG