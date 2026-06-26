Ce que j’appelle oubli Rue du Collège Phalsbourg
Ce que j’appelle oubli Rue du Collège Phalsbourg vendredi 31 juillet 2026.
Phalsbourg
Ce que j’appelle oubli
Rue du Collège Cour du Lycée Phalsbourg Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-08-02 19:40:00
Date(s) :
2026-07-31
Festival de Théâtre de Phalsbourg Spectacle de théâtre avec Garmouze Ink. Conseillé à partir de 14 ans.Tout public
5 .
Rue du Collège Cour du Lycée Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42 afec57370@gmail.com
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English :
Phalsbourg Theater Festival Theater performance featuring Garmouze Ink. Recommended for ages 14 and up.
L’événement Ce que j’appelle oubli Phalsbourg a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DE PHALSBOURG
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