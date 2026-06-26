Ce que j’appelle oubli Rue du Collège Phalsbourg vendredi 31 juillet 2026.

Phalsbourg

Ce que j’appelle oubli

Rue du Collège Cour du Lycée Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-08-02 19:40:00

Date(s) :

2026-07-31

Festival de Théâtre de Phalsbourg Spectacle de théâtre avec Garmouze Ink. Conseillé à partir de 14 ans.Tout public

5 .

Rue du Collège Cour du Lycée Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42 afec57370@gmail.com

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English :

Phalsbourg Theater Festival Theater performance featuring Garmouze Ink. Recommended for ages 14 and up.

L’événement Ce que j’appelle oubli Phalsbourg a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DE PHALSBOURG