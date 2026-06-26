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Ce que j’appelle oubli Rue du Collège Phalsbourg

Ce que j’appelle oubli Rue du Collège Phalsbourg vendredi 31 juillet 2026.

Lieu
Rue du Collège
Adresse
Cour du Lycée
Ville
57370 Phalsbourg
Département
Moselle
Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
5 Tarif enfant

Phalsbourg

Ce que j’appelle oubli

Rue du Collège Cour du Lycée Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-08-02 19:40:00

Date(s) :
2026-07-31

Festival de Théâtre de Phalsbourg Spectacle de théâtre avec Garmouze Ink. Conseillé à partir de 14 ans.Tout public
5  .

Rue du Collège Cour du Lycée Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42  afec57370@gmail.com

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English :

Phalsbourg Theater Festival Theater performance featuring Garmouze Ink. Recommended for ages 14 and up.

L’événement Ce que j’appelle oubli Phalsbourg a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DE PHALSBOURG

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