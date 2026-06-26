La Compile du Capitaine Sprütz Rue du Collège Phalsbourg vendredi 24 juillet 2026.

Phalsbourg

La Compile du Capitaine Sprütz

Rue du Collège Cour de l’école Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 19:30:00

fin : 2026-07-27 21:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Festival de Théâtre de Phalsbourg Un personnage attachant, naïf et exubérant, qui propose une vision désopilante du monde et place l’humour en orbite autour de la Terre. Un spectacle d’humour avec Jean-Luc Falbriard. Conseillé à partir de 10 ans.Tout public

5 .

Rue du Collège Cour de l’école Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42 afec@gmail.com

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English :

Phalsbourg Theater Festival—A charming, naive, and exuberant character who offers a hilarious view of the world and sends humor into orbit around the Earth. A comedy show starring Jean-Luc Falbriard. Recommended for ages 10 and up.

L’événement La Compile du Capitaine Sprütz Phalsbourg a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DE PHALSBOURG