Festival de Théâtre Phalsbourg
vendredi 24 juillet 2026 · Phalsbourg
Informations pratiques
Phalsbourg
Festival de Théâtre
Place d’Armes Phalsbourg Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-24
46e édition du Festival de Théâtre de Phalsbourg !
Comme tous les ans, l’AFEC vous propose un Festival éclectique. Avec du théâtre, du cirque, du clown, de l’humour et beaucoup de musique! Programme complet disponible prochainement ici ou cliquez sur le lien. Tous les soirs, concert, restauration et buvette sur la place d’Armes.Tout public
5 .
Place d’Armes Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42 afec57370@gmail.com
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English :
The 46th Phalsbourg Theater Festival!
As always, AFEC presents an eclectic festival. Featuring theater, circus acts, clowns, comedy, and lots of music! The full program will be available soon here or click on the link. Every evening, concerts, food, and refreshments on the Place d’Armes.
L’événement Festival de Théâtre Phalsbourg a été mis à jour le 2026-06-19 par OT PAYS DE PHALSBOURG
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