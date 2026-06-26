Strano Rue de la Manutention Phalsbourg vendredi 24 juillet 2026.

Phalsbourg

Strano

Rue de la Manutention Parc du Château Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Mardi 2026-07-24 21:15:00

fin : 2026-07-25 22:45:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-28 2026-08-01

Festival de Théâtre de Phalsbourg Spectacle de cirque sous chapiteau proposé par Trottola. Conseillé à partir de 10 ans.Tout public

5 .

Rue de la Manutention Parc du Château Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42 afec@gmail.com

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English :

Phalsbourg Theater Festival Circus performance under the big top presented by Trottola. Recommended for ages 10 and up.

L’événement Strano Phalsbourg a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DE PHALSBOURG