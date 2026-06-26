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Strano Rue de la Manutention Phalsbourg

Strano Rue de la Manutention Phalsbourg vendredi 24 juillet 2026.

Lieu
Rue de la Manutention
Adresse
Parc du Château
Ville
57370 Phalsbourg
Département
Moselle
Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
21:15:00
Tarif
5 Tarif enfant

Phalsbourg

Strano

Rue de la Manutention Parc du Château Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Mardi 2026-07-24 21:15:00
fin : 2026-07-25 22:45:00

Date(s) :
2026-07-24 2026-07-28 2026-08-01

Festival de Théâtre de Phalsbourg Spectacle de cirque sous chapiteau proposé par Trottola. Conseillé à partir de 10 ans.Tout public
5  .

Rue de la Manutention Parc du Château Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42  afec@gmail.com

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English :

Phalsbourg Theater Festival Circus performance under the big top presented by Trottola. Recommended for ages 10 and up.

L’événement Strano Phalsbourg a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DE PHALSBOURG

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