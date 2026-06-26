Les résonances de Satie Rue de la Manutention Phalsbourg
Les résonances de Satie Rue de la Manutention Phalsbourg dimanche 26 juillet 2026.
Phalsbourg
Les résonances de Satie
Rue de la Manutention Parc du Château Phalsbourg Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-26 21:45:00
fin : 2026-07-27 22:55:00
Date(s) :
2026-07-26
Festival de Théâtre de Phalsbourg Un répertoire jazz en itinéraire pensé comme une ode à la musique d’Erik Satie. Un spectacle proposé par le Collectif Oh! Conseillé à partir de 14 ans.Tout public
5 .
Rue de la Manutention Parc du Château Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42 afec57370@gmail.com
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English :
Phalsbourg Theater Festival—A traveling jazz repertoire conceived as an ode to the music of Erik Satie. A performance presented by the Oh! Collective. Recommended for ages 14 and up.
L’événement Les résonances de Satie Phalsbourg a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DE PHALSBOURG
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