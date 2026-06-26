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Les résonances de Satie Rue de la Manutention Phalsbourg

Les résonances de Satie Rue de la Manutention Phalsbourg dimanche 26 juillet 2026.

Lieu
Rue de la Manutention
Adresse
Parc du Château
Ville
57370 Phalsbourg
Département
Moselle
Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
21:45:00
Tarif
5 Tarif enfant

Phalsbourg

Les résonances de Satie

Rue de la Manutention Parc du Château Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-26 21:45:00
fin : 2026-07-27 22:55:00

Date(s) :
2026-07-26

Festival de Théâtre de Phalsbourg Un répertoire jazz en itinéraire pensé comme une ode à la musique d’Erik Satie. Un spectacle proposé par le Collectif Oh! Conseillé à partir de 14 ans.Tout public
5  .

Rue de la Manutention Parc du Château Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42  afec57370@gmail.com

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English :

Phalsbourg Theater Festival—A traveling jazz repertoire conceived as an ode to the music of Erik Satie. A performance presented by the Oh! Collective. Recommended for ages 14 and up.

L’événement Les résonances de Satie Phalsbourg a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DE PHALSBOURG

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