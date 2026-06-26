Les résonances de Satie Rue de la Manutention Phalsbourg dimanche 26 juillet 2026.

Phalsbourg

Les résonances de Satie

Rue de la Manutention Parc du Château Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-26 21:45:00

fin : 2026-07-27 22:55:00

Date(s) :

2026-07-26

Festival de Théâtre de Phalsbourg Un répertoire jazz en itinéraire pensé comme une ode à la musique d’Erik Satie. Un spectacle proposé par le Collectif Oh! Conseillé à partir de 14 ans.Tout public

5 .

Rue de la Manutention Parc du Château Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42 afec57370@gmail.com

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English :

Phalsbourg Theater Festival—A traveling jazz repertoire conceived as an ode to the music of Erik Satie. A performance presented by the Oh! Collective. Recommended for ages 14 and up.

L’événement Les résonances de Satie Phalsbourg a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DE PHALSBOURG