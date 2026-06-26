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O’Rage Salle des Scouts Phalsbourg

O’Rage Salle des Scouts Phalsbourg vendredi 24 juillet 2026.

Lieu
Salle des Scouts
Adresse
29 rue du Commandant Taillant
Ville
57370 Phalsbourg
Département
Moselle
Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
5 Tarif enfant

Phalsbourg

O’Rage

Salle des Scouts 29 rue du Commandant Taillant Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-27 18:55:00

Date(s) :
2026-07-24

Festival de Théâtre de Phalsbourg C’est l’histoire d’un clown qui se débat avec la pluie, qui ne cesse de le poursuivre. Un spectacle proposé par la Cie Barolosolo. Conseillé à partir de 8 ans.Tout public
5  .

Salle des Scouts 29 rue du Commandant Taillant Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42  afec@gmail.com

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English :

Phalsbourg Theater Festival This is the story of a clown struggling against the rain, which never stops chasing him. A performance by the Barolosolo Company. Recommended for ages 8 and up.

L’événement O’Rage Phalsbourg a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DE PHALSBOURG

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