O’Rage Salle des Scouts Phalsbourg

Phalsbourg

O’Rage

Salle des Scouts 29 rue du Commandant Taillant Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-27 18:55:00

Date(s) :

2026-07-24

Festival de Théâtre de Phalsbourg C’est l’histoire d’un clown qui se débat avec la pluie, qui ne cesse de le poursuivre. Un spectacle proposé par la Cie Barolosolo. Conseillé à partir de 8 ans.Tout public

5 .

Salle des Scouts 29 rue du Commandant Taillant Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42 afec@gmail.com

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English :

Phalsbourg Theater Festival This is the story of a clown struggling against the rain, which never stops chasing him. A performance by the Barolosolo Company. Recommended for ages 8 and up.

L’événement O’Rage Phalsbourg a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DE PHALSBOURG