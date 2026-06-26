O’Rage Salle des Scouts Phalsbourg
O’Rage Salle des Scouts Phalsbourg vendredi 24 juillet 2026.
Phalsbourg
O’Rage
Salle des Scouts 29 rue du Commandant Taillant Phalsbourg Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-27 18:55:00
Date(s) :
2026-07-24
Festival de Théâtre de Phalsbourg C’est l’histoire d’un clown qui se débat avec la pluie, qui ne cesse de le poursuivre. Un spectacle proposé par la Cie Barolosolo. Conseillé à partir de 8 ans.Tout public
5 .
Salle des Scouts 29 rue du Commandant Taillant Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42 afec@gmail.com
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English :
Phalsbourg Theater Festival This is the story of a clown struggling against the rain, which never stops chasing him. A performance by the Barolosolo Company. Recommended for ages 8 and up.
L’événement O’Rage Phalsbourg a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DE PHALSBOURG
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