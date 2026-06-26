La panne Rue de l’Hôpital Phalsbourg
lundi 27 juillet 2026 · Rue de l'Hôpital · Phalsbourg
Informations pratiques
Phalsbourg
La panne
Rue de l’Hôpital Cour de Phalsbourg Loisirs Phalsbourg Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-27 20:00:00
fin : 2026-07-28 20:35:00
Date(s) :
2026-07-27
Festival de Théâtre de Phalsbourg Spectacle de cirque avec la Cie Les petits bras . La voiture prend feu, le capot émet un gros nuage de fumée noire, et la femme essaye de se sortir de cette situation qui est une métaphore de sa vie.Tout public
5 .
Rue de l’Hôpital Cour de Phalsbourg Loisirs Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42 afec@gmail.com
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English :
Phalsbourg Theater Festival Circus performance by the company Les petits bras. The car catches fire, the hood emits a thick cloud of black smoke, and the woman tries to extricate herself from this situation, which is a metaphor for her life.
L’événement La panne Phalsbourg a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DE PHALSBOURG
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