La panne Rue de l’Hôpital Phalsbourg

Informations pratiques

Phalsbourg

La panne

Rue de l’Hôpital Cour de Phalsbourg Loisirs Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-27 20:00:00

fin : 2026-07-28 20:35:00

Date(s) :

2026-07-27

Festival de Théâtre de Phalsbourg Spectacle de cirque avec la Cie Les petits bras . La voiture prend feu, le capot émet un gros nuage de fumée noire, et la femme essaye de se sortir de cette situation qui est une métaphore de sa vie.Tout public

5 .

Rue de l’Hôpital Cour de Phalsbourg Loisirs Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42 afec@gmail.com

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English :

Phalsbourg Theater Festival Circus performance by the company Les petits bras. The car catches fire, the hood emits a thick cloud of black smoke, and the woman tries to extricate herself from this situation, which is a metaphor for her life.

L’événement La panne Phalsbourg a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DE PHALSBOURG