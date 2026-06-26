UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Phalsbourg

La panne Rue de l’Hôpital Phalsbourg

lundi 27 juillet 2026 · Rue de l'Hôpital · Phalsbourg

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Rue de l'Hôpital
Adresse
Cour de Phalsbourg Loisirs
Ville
57370 Phalsbourg
Département
Moselle
Tarif
5 Tarif enfant

Phalsbourg

La panne

Rue de l’Hôpital Cour de Phalsbourg Loisirs Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-27 20:00:00
fin : 2026-07-28 20:35:00

Date(s) :
2026-07-27

Festival de Théâtre de Phalsbourg Spectacle de cirque avec la Cie Les petits bras . La voiture prend feu, le capot émet un gros nuage de fumée noire, et la femme essaye de se sortir de cette situation qui est une métaphore de sa vie.Tout public
5  .

Rue de l’Hôpital Cour de Phalsbourg Loisirs Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42  afec@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Phalsbourg Theater Festival Circus performance by the company Les petits bras. The car catches fire, the hood emits a thick cloud of black smoke, and the woman tries to extricate herself from this situation, which is a metaphor for her life.

L’événement La panne Phalsbourg a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DE PHALSBOURG

À voir aussi à Phalsbourg (Moselle)