Informations pratiques

Phalsbourg

Fleurir les abîmes

Rue de la Manutention Parc du Château Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Jeudi 2026-07-28 20:00:00

fin : 2026-07-31 20:35:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-07-31

Festival de Théâtre de Phalsbourg Spectacle de danse, avec la Cie basée en Espagne, né de la furieuse envie de planter un arbre de douceur au coeur du monde. Conseillé à partir de 12 ans.Tout public

5 .

Rue de la Manutention Parc du Château Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42 afec@gmail.com

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English :

Phalsbourg Theater Festival—A dance performance by a Spain-based company, born out of a fierce desire to plant a tree of gentleness in the heart of the world. Recommended for ages 12 and up.

L’événement Fleurir les abîmes Phalsbourg a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DE PHALSBOURG