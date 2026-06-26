Philo Foraine Rue de la Manutention Phalsbourg jeudi 30 juillet 2026.

Phalsbourg

Philo Foraine

Rue de la Manutention Parc du Château Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-30 20:00:00

fin : 2026-08-01 21:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01

Festival de Théâtre de Phalsbourg Spectacle d’humour avec Alain Guyard, philosophe forain, bonimenteur de métaphysique et décravateur de concept . Conseillé à partir de 14 ans.Tout public

5 .

Rue de la Manutention Parc du Château Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42 afec@gmail.com

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English :

Phalsbourg Theater Festival Comedy show featuring Alain Guyard, fairground philosopher, metaphysical smooth-talker, and concept-deconstructor. Recommended for ages 14 and up.

L’événement Philo Foraine Phalsbourg a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DE PHALSBOURG