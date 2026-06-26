Philo Foraine Rue de la Manutention Phalsbourg
Philo Foraine Rue de la Manutention Phalsbourg jeudi 30 juillet 2026.
Phalsbourg
Philo Foraine
Rue de la Manutention Parc du Château Phalsbourg Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-08-01 21:00:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01
Festival de Théâtre de Phalsbourg Spectacle d’humour avec Alain Guyard, philosophe forain, bonimenteur de métaphysique et décravateur de concept . Conseillé à partir de 14 ans.Tout public
5 .
Rue de la Manutention Parc du Château Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42 afec@gmail.com
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English :
Phalsbourg Theater Festival Comedy show featuring Alain Guyard, fairground philosopher, metaphysical smooth-talker, and concept-deconstructor. Recommended for ages 14 and up.
L’événement Philo Foraine Phalsbourg a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DE PHALSBOURG
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