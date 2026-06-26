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Philo Foraine Rue de la Manutention Phalsbourg

Philo Foraine Rue de la Manutention Phalsbourg jeudi 30 juillet 2026.

Lieu
Rue de la Manutention
Adresse
Parc du Château
Ville
57370 Phalsbourg
Département
Moselle
Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
5 Tarif enfant

Phalsbourg

Philo Foraine

Rue de la Manutention Parc du Château Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-08-01 21:00:00

Date(s) :
2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01

Festival de Théâtre de Phalsbourg Spectacle d’humour avec Alain Guyard, philosophe forain, bonimenteur de métaphysique et décravateur de concept . Conseillé à partir de 14 ans.Tout public
5  .

Rue de la Manutention Parc du Château Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42  afec@gmail.com

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English :

Phalsbourg Theater Festival Comedy show featuring Alain Guyard, fairground philosopher, metaphysical smooth-talker, and concept-deconstructor. Recommended for ages 14 and up.

L’événement Philo Foraine Phalsbourg a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DE PHALSBOURG

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