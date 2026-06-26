Le chienchien de Babaskerville Rue du Collège Phalsbourg
Le chienchien de Babaskerville Rue du Collège Phalsbourg jeudi 30 juillet 2026.
Phalsbourg
Le chienchien de Babaskerville
Rue du Collège Cour de l’École Phalsbourg Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-08-02 21:10:00
Date(s) :
2026-07-30
Festival de Théâtre de Phalsbourg Théâtre visuel et humour avec la Cie La Rouille. Ce spectacle est un boniment forain d’aventure qui se situe quelque part entre le Grand Guignol et le Guignol tout court… Conseillé à partir de 8 ans.Tout public
5 .
Rue du Collège Cour de l’École Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42 afec@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Phalsbourg Theater Festival—Visual theater and comedy with Cie La Rouille. This show is a carnival-style adventure set somewhere between the Grand Guignol and Guignol itself… Recommended for ages 8 and up.
L’événement Le chienchien de Babaskerville Phalsbourg a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DE PHALSBOURG
À voir aussi à Phalsbourg (Moselle)
- La Compile du Capitaine Sprütz Rue du Collège Phalsbourg 24 juillet 2026
- Les résonances de Satie Rue de la Manutention Phalsbourg 26 juillet 2026
- Philo Foraine Rue de la Manutention Phalsbourg 30 juillet 2026
- Concert Will Barber Phalsbourg 31 juillet 2026
- Concert Le Grôs Tour Phalsbourg 3 août 2026