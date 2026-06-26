Le chienchien de Babaskerville Rue du Collège Phalsbourg jeudi 30 juillet 2026.

Phalsbourg

Le chienchien de Babaskerville

Rue du Collège Cour de l’École Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-30 20:00:00

fin : 2026-08-02 21:10:00

Date(s) :

2026-07-30

Festival de Théâtre de Phalsbourg Théâtre visuel et humour avec la Cie La Rouille. Ce spectacle est un boniment forain d’aventure qui se situe quelque part entre le Grand Guignol et le Guignol tout court… Conseillé à partir de 8 ans.Tout public

5 .

Rue du Collège Cour de l’École Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42 afec@gmail.com

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English :

Phalsbourg Theater Festival—Visual theater and comedy with Cie La Rouille. This show is a carnival-style adventure set somewhere between the Grand Guignol and Guignol itself… Recommended for ages 8 and up.

L’événement Le chienchien de Babaskerville Phalsbourg a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DE PHALSBOURG