Film De la Comédie Française Salle des Fêtes Cinéma Phalsbourg mercredi 29 juillet 2026.

Phalsbourg

Film De la Comédie Française

Salle des Fêtes Cinéma Place de la Halle aux Grains Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Jeudi 2026-07-29 19:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29 2026-07-30

Festival de Théâtre de Phalsbourg Dans 3h, Nina dévoile sa 1ère mise en scène à la Comédie Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu… Film conseillé à partir de 12 ans.Tout public

5 .

Salle des Fêtes Cinéma Place de la Halle aux Grains Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42 afec57370@gmail.com

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English :

Phalsbourg Theater Festival In 3 hours, Nina will unveil her directorial debut at the Comédie-Française. But amid the hustle and bustle of the final rehearsals, nothing goes as planned… Recommended for ages 12 and up.

L’événement Film De la Comédie Française Phalsbourg a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DE PHALSBOURG