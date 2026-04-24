Concert Cher journal… aujourd’hui j’ai eu 10 ans ! Salles des fêtes Phalsbourg

Phalsbourg

Concert Cher journal… aujourd’hui j’ai eu 10 ans !

Salles des fêtes Place de la Halle-aux-Grains Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Cher journal… aujourd’hui j’ai eu 10 ans !

Depuis 2016, l’ensemble vocal amateur Diversio propose des projets musicaux surprenants, avec une volonté assumée d’expérimenter et d’aller au-delà du concert traditionnel, avec une petite touche en plus !

Diversio a 10 ans !

Et pour fêter cet événement, l’ensemble s’est attelé à explorer les pensées, les expériences et les rêves d’avenir d’enfants du même âge, en partant à leur rencontre.

Ils s’expriment au gré de paroles recueillies dans les écoles, d’écritures de journaux intimes, de vidéos-interviews et de productions artistiques… Diversio vous ouvre la porte des souvenirs pour replonger dans le quotidien d’une classe élémentaire. Ils sont amoureux ou tristes, espiègles ou poètes, parfois un peu perdus, parfois un peu boudeurs, mais toujours désireux d’apprendre et surtout prêts à grandir !

Souchon, Elfman, Montand, Whitacre, Mika, Debussy, Coldplay…

Un concert-spectacle éclectique comme Diversio sait les faire.

Exceptionnellement cette année, une exposition en rétrospective de nos 10 années d’existence sera accessible avant l’ouverture des portes et après la fin du spectacle !

Venez vibrer aux émotions des 50 chanteurs et chanteuses de Diversio.

Et toi, tu veux devenir quoi quand tu seras grand·e ?

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Dirigés par Cédric Dosch

Textes écrits par Cédric Dosch d’après les écrits d’élèves

Accompagnés par Firmin Martens au piano.

Mise en lumière par Noémie Rué.

Régie son par Ludovic Beau.

Accompagnement scénique par Marie Seux (en partenariat avec Cadence, pôle musical régional).

Affiche mondesinventes.illustration

Dessins d’élèves des écoles de Bischheim et Hœrdt

En partenariat avec les classes de

– CE2-CM1 et CM2 de l’école République de Bischheim

– CM1 de Hœrdt

– CM1 de DaboTout public

12 .

Salles des fêtes Place de la Halle-aux-Grains Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est

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English :

Dear Diary? today I turned 10!

Since 2016, the amateur vocal ensemble Diversio has been offering surprising musical projects, with a clear desire to experiment and go beyond the traditional concert, with a little extra touch!

Diversio is 10 years old!

And to celebrate this milestone, the ensemble set out to explore the thoughts, experiences and dreams for the future of children of the same age, by going out to meet them.

They express themselves through words collected in schools, written diaries, video-interviews and artistic productions? Diversio opens the door to memories, and takes you back into the everyday life of an elementary school class. They’re in love or sad, mischievous or poetic, sometimes a little lost, sometimes a little sulky, but always eager to learn and, above all, ready to grow!

Souchon, Elfman, Montand, Whitacre, Mika, Debussy, Coldplay?

An eclectic concert-show as Diversio knows how.

Exceptionally this year, a retrospective exhibition of our 10 years of existence will be open to the public before the doors open and after the show!

Come and experience the emotions of 50 Diversio singers.

What do you want to be when you grow up?

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Directed by Cédric Dosch

Texts written by Cédric Dosch based on students’ writings

Accompanied by Firmin Martens on piano.

Lighting by Noémie Rué.

Sound by Ludovic Beau.

Stage accompaniment by Marie Seux (in partnership with Cadence, pôle musical régional).

Poster mondesinventes.illustration

Drawings by pupils from Bischheim and H?rdt schools

In partnership with ?

? CE2-CM1 and CM2 classes at école République, Bischheim

? CM1 from H?rdt

? CM1 from Dabo

L’événement Concert Cher journal… aujourd’hui j’ai eu 10 ans ! Phalsbourg a été mis à jour le 2026-04-24 par OT PAYS DE PHALSBOURG