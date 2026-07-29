3clowns Théâtre de la rue de belleville Nantes
jeudi 22 octobre 2026 · Théâtre de la rue de belleville · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-22 19:00 – 20:00
Gratuit : non payant tarif plein : 22€tarif réduit : 17€tarif – 12 ans : 12€tarif carte blanche : 12€ En famille, Tout public
3clowns, c’est un total de 194 années. Et malgré la fatigue, l’usure et le grand foutoir de ce monde, la flamme est toujours là. Après avoir déjà bien roulé leurs bosses, Monsieur Lô, Airbus et Marcel revisitent l’histoire des clowns en en explorant le répertoire de l’art clownesque, avec gags, acrobaties et tours..Un hommage aux clowns d’antan qui dérape crescendo«Ces 3 génies du rire rendent un hommage vibrant à quelques clowns d’anthologie Jean-Baptiste Orniol, Footit et Chocolat, les Fratellini, les Bario [..] C’est du nanan, du grand art !» Télérama
Théâtre de la rue de belleville Nantes 44100
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