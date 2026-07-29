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3clowns Théâtre de la rue de belleville Nantes

jeudi 22 octobre 2026 · Théâtre de la rue de belleville · Nantes

3clowns Théâtre de la rue de belleville Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
19:00
Lieu
Théâtre de la rue de belleville
Adresse
19 rue de Belleville, Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
payant tarif plein : 22€tarif réduit : 17€tarif - 12 ans : 12€tarif carte blanche : 12€

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-22 19:00 – 20:00
Gratuit : non payant tarif plein : 22€tarif réduit : 17€tarif – 12 ans : 12€tarif carte blanche : 12€ En famille, Tout public 

3clowns, c’est un total de 194 années. Et malgré la fatigue, l’usure et le grand foutoir de ce monde, la flamme est toujours là. Après avoir déjà bien roulé leurs bosses, Monsieur Lô, Airbus et Marcel revisitent l’histoire des clowns en en explorant le répertoire de l’art clownesque, avec gags, acrobaties et tours..Un hommage aux clowns d’antan qui dérape crescendo«Ces 3 génies du rire rendent un hommage vibrant à quelques clowns d’anthologie Jean-Baptiste Orniol, Footit et Chocolat, les Fratellini, les Bario [..] C’est du nanan, du grand art !» Télérama

Théâtre de la rue de belleville Nantes 44100

3clowns


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