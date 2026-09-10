3clowns, Théâtre de la rue de belleville, Nantes
jeudi 22 octobre 2026 · Théâtre de la rue de belleville · Nantes
Informations pratiques
3clowns 22 et 23 octobre Théâtre de la rue de belleville Loire-Atlantique
payant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-22T19:00:00+02:00 – 2026-10-22T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-23T15:00:00+02:00 – 2026-10-23T16:00:00+02:00
3clowns, c’est un total de 194 années. Et malgré la fatigue, l’usure et le grand foutoir de ce monde, la flamme est toujours là. Après avoir déjà bien roulé leurs bosses, Monsieur Lô, Airbus et Marcel revisitent l’histoire des clowns en en explorant le répertoire de l’art clownesque, avec gags, acrobaties et tours..
Un hommage aux clowns d’antan qui dérape crescendo
«Ces 3 génies du rire rendent un hommage vibrant à quelques clowns d’anthologie Jean-Baptiste Orniol, Footit et Chocolat, les Fratellini, les Bario [..] C’est du nanan, du grand art !» Télérama
Théâtre de la rue de belleville 19 rue de Belleville, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ruedebelleville.net/saison/3clowns/ »}]
3clowns, c’est un total de 194 années. Et malgré la fatigue, l’usure et le grand foutoir de ce monde, la flamme est toujours là. Un hommage aux clowns d’antan qui dérape crescendo ! clown
les bleus de travail
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