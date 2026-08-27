Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Nantes Erdre Quartier Nantes Erdre Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 10:30 – 12:00

Gratuit : oui Tout public

Les rendez-vous de proximité :???? Mardi 8 septembre, de 17h30 à 19hDans la galerie de l’Intermarché de l’Eraudière. 173, route de Saint Joseph???? Samedi 12 septembre, de 11h à 12h30À l’occasion du forum associatif. Maison de quartier la Locomotive, 109 avenue de la gare de Saint-Joseph???? Samedi 3 octobre, de 10h30 à 12hMarché de Saint Joseph de Porterie, place des Tonneliers

Quartier Nantes Erdre Nantes Erdre Nantes 44300

https://metropole.nantes.fr/ma-ville-ma-metropole/nantes-et-ses-11-quartiers/nantes-erdre



Afficher la carte du lieu Quartier Nantes Erdre et trouvez le meilleur itinéraire

