Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Nantes Erdre Quartier Nantes Erdre Nantes
samedi 3 octobre 2026 · Quartier Nantes Erdre · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 10:30 – 12:00
Gratuit : oui Tout public
Les rendez-vous de proximité :???? Mardi 8 septembre, de 17h30 à 19hDans la galerie de l’Intermarché de l’Eraudière. 173, route de Saint Joseph???? Samedi 12 septembre, de 11h à 12h30À l’occasion du forum associatif. Maison de quartier la Locomotive, 109 avenue de la gare de Saint-Joseph???? Samedi 3 octobre, de 10h30 à 12hMarché de Saint Joseph de Porterie, place des Tonneliers
Quartier Nantes Erdre Nantes Erdre Nantes 44300
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