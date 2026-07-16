Maison des Jeux – Ile de Nantes, Cours de la Prairie d’Amont, Nantes
jeudi 27 août 2026 · Cours de la Prairie d’Amont · Nantes
Informations pratiques
Maison des Jeux – Ile de Nantes Jeudi 27 août, 15h00 Cours de la Prairie d’Amont Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T15:00:00+02:00 – 2026-08-27T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-27T15:00:00+02:00 – 2026-08-27T19:00:00+02:00
Rendez-vous à la Prairie d’Amont, sur l’Île de Nantes, pour un après-midi ludique et sportif placé sous le signe du jeu, du partage et de la convivialité.
Jeux de lancer, parcours de motricité, jeux symboliques et jeux de société attendent petits et grands pour des moments de découverte, de coopération et d’amusement en plein air. Une belle occasion de se retrouver en famille ou entre amis et de profiter d’un après-midi convivial dans une ambiance chaleureuse.
Plus d’informations https://www.maisondesjeux-nantes.org
Cours de la Prairie d’Amont Cours de la Prairie d’Amont, 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisondesjeux-nantes.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 35 75 67 »}] [{« link »: « https://www.maisondesjeux-nantes.org »}]
Après-midi jeux – Ile de Nantes Prairie d’Amont
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