Lectures et jeux pour petits et grands, Prairie d’Amont, Nantes
jeudi 27 août 2026 · Prairie d'Amont · Nantes
Informations pratiques
Lectures et jeux pour petits et grands Jeudi 27 août, 15h00 Prairie d’Amont Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T15:00:00+02:00 – 2026-08-27T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-27T15:00:00+02:00 – 2026-08-27T16:00:00+02:00
En partenariat avec le centre socioculturel Accoord Beaulieu et l’Animation sportive municipale
La médiathèque s’associe aux animations sportives et ludiques organisées cet été dans les parcs et jardins nantais dans le cadre de Anime ton quartier.
Renseignements à la médiathèque Jacques Demy
Prairie d’Amont Cours de la Prairie d’Amont Nantes 44021 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
En partenariat avec le centre socioculturel Accoord Beaulieu et l’Animation sportive municipale. Animations sportives et ludiques. été2026
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