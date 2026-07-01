Lectures et jeux pour petits et grands, Prairie d’Amont, Nantes

Informations pratiques

Lectures et jeux pour petits et grands Jeudi 27 août, 15h00 Prairie d’Amont Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T15:00:00+02:00 – 2026-08-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T15:00:00+02:00 – 2026-08-27T16:00:00+02:00

En partenariat avec le centre socioculturel Accoord Beaulieu et l’Animation sportive municipale

La médiathèque s’associe aux animations sportives et ludiques organisées cet été dans les parcs et jardins nantais dans le cadre de Anime ton quartier.

Renseignements à la médiathèque Jacques Demy

Prairie d’Amont Cours de la Prairie d’Amont Nantes 44021 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

En partenariat avec le centre socioculturel Accoord Beaulieu et l’Animation sportive municipale. Animations sportives et ludiques. été2026