House of Banksy – Une expo non autorisée Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes
House of Banksy – Une expo non autorisée Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes mercredi 12 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-12 –
Gratuit : non 13,90 € à 17,90 € 13,90 € à 17,90 € Billetterie : https://feverup.com/m/650087 Tout public
Cette exposition éphémère très attendue rend hommage à l’esprit rebelle, à l’humour caustique et à la poésie créative de l’artiste de rue le plus mystérieux au monde. Plus de 150 œuvres emblématiques de Banksy, du graffiti aux installations vidéo. Exposition du 27 juin au 31 août 2026au Parc des Expositions de la Beaujoire – Hall 3 Durée d’une visite : 1h30
Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com https://feverup.com/m/650087
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