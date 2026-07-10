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Balade « Nouveau République : histoires du passé pour un quartier neuf » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes

vendredi 14 août 2026 · Direction du patrimoine et de l'archéologie · Nantes

Balade « Nouveau République : histoires du passé pour un quartier neuf » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Direction du patrimoine et de l'archéologie
Adresse
13 rue de Briord 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-14 10:00 – 12:00
Gratuit : oui  Adulte, Senior 

Loin de partir d’une page blanche, le nouveau quartier République, sur l’Île de Nantes, prend racine dans son environnement proche et de son histoire passée. Patrimoine ferroviaire et industriel, mémoire ligérienne ou esprit faubourien : les inspirations sont nombreuses. Allions regard patrimonial et urbanistique pour déceler les traces d’hier et comprendre les enjeux qui traversent un quartier qui se construit pour demain. Visite proposée par Léonie Moreau, guide-conférencière, et Milo Allain de la SAMOA.Jauge limitéeInscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)Durée estimée : 2h pour 2 km

Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000
07 64 51 66 75 https://my.weezevent.com/balade-nouveau-republique-histoires-du-passe-pour-un-quartier-neuf


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