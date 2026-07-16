Balade « Nouveau République : histoires du passé pour un quartier neuf », Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes
vendredi 14 août 2026 · Direction du patrimoine et de l'archéologie · Nantes
Informations pratiques
Balade « Nouveau République : histoires du passé pour un quartier neuf » Vendredi 14 août, 10h00 Direction du patrimoine et de l’archéologie Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-14T10:00:00+02:00 – 2026-08-14T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-14T10:00:00+02:00 – 2026-08-14T12:00:00+02:00
Loin de partir d’une page blanche, le nouveau quartier République, sur l’Île de Nantes, prend racine dans son environnement proche et de son histoire passée. Patrimoine ferroviaire et industriel, mémoire ligérienne ou esprit faubourien : les inspirations sont nombreuses. Allions regard patrimonial et urbanistique pour déceler les traces d’hier et comprendre les enjeux qui traversent un quartier qui se construit pour demain. Visite proposée par Léonie Moreau, guide-conférencière, et Milo Allain de la SAMOA.
Jauge limitée
Inscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)
Durée estimée : 2h pour 2 km
Direction du patrimoine et de l’archéologie 13 rue de Briord 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 51 66 75 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/balade-nouveau-republique-histoires-du-passe-pour-un-quartier-neuf »}]
Visite organisée dans le cadre des Balades estivales patrimoniales
© Jean-Félix Fayolle – Nantes Métropole
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