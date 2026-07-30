Festival Le Plein Air – Mbraia (live) + Trans-Òc Vinil Mix (DJ set) Taproom Aerofab Nantes
vendredi 14 août 2026 · Taproom Aerofab · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-14 19:30 –
Gratuit : non Prix libre En famille, Tout public
?? ????? ??? ?????? ??? ?????? ?? ???????? ?? ???????? ??????????????? ??? ???? ?? ?????? ?? ?’????????Notre événement estival « Le Plein Air » est de retour à Nantes pour un deuxième été de découvertes musicales et de danses collectives à travers les paysages sonores de Bretagne, d’Occitanie et du Poitou. Rendez-vous sur le dancefloor !?? ???????????????????????????????? ???????? ????????û???? @taproomaerofab (prix libre) • Mbraia (live) + Trans-Òc Vinil Mix (DJ set)Au son des guitares, du cajón et des voix, Mbraia vous invite à entrer dans la ronde. Entre chants d’hier et énergie d’aujourd’hui, laissez-vous porter par une musique vivante, généreuse et irrésistiblement dansante.Au fil des morceaux, la musique devient un véritable élan collectif. Les rythmes s’installent, les corps se mettent en mouvement et la scène se transforme en un espace de partage où se mêlent écoute, danse et convivialité. Entre traditions revisitées et énergie actuelle, ce concert célèbre la force de la musique vivante, capable de rassembler les générations autour d’une même pulsation. Un moment chaleureux, généreux et vibrant, où l’envie de danser devient irrésistible.PRIX LIBRE
Taproom Aerofab Nantes 44200
https://aerofab.fr/aerofab-taproom-nantes
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