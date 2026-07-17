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Les Belles Soirées de Nantes Nord, Nantes Nord, Nantes

jeudi 30 juillet 2026 · Nantes Nord · Nantes

Les Belles Soirées de Nantes Nord, Nantes Nord, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
Nantes Nord
Adresse
Nantes Nord
Ville
Nantes
Département
Loire-Atlantique

Les Belles Soirées de Nantes Nord 30 juillet – 27 août Nantes Nord Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T09:00:00+02:00 – 2026-07-30T09:30:00+02:00
Fin : 2026-08-27T09:00:00+02:00 – 2026-08-27T09:30:00+02:00

Les Belles Soirées de Nantes Nord reviennent cet été pour faire vivre les quartiers dans une ambiance festive et conviviale. Organisés en itinérance par les équipes de l’Accoord, ces rendez-vous invitent les habitants à se retrouver autour d’animations familiales en fin d’après-midi, avant de profiter de spectacles et de concerts en soirée.
Rendez-vous le 30 juillet au centre socioculturel de la Boissière-Sensive, les 18 et 25 août au centre socioculturel du Bout-des-Landes, puis le 27 août au centre socioculturel des Renards.

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Jeux, musique et convivialité : cet été, les quartiers Nord vous invitent à partager les Belles Soirées.

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