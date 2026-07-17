Les Belles Soirées de Nantes Nord, Nantes Nord, Nantes

Informations pratiques

Les Belles Soirées de Nantes Nord 30 juillet – 27 août Nantes Nord Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T09:00:00+02:00 – 2026-07-30T09:30:00+02:00

Fin : 2026-08-27T09:00:00+02:00 – 2026-08-27T09:30:00+02:00

Les Belles Soirées de Nantes Nord reviennent cet été pour faire vivre les quartiers dans une ambiance festive et conviviale. Organisés en itinérance par les équipes de l’Accoord, ces rendez-vous invitent les habitants à se retrouver autour d’animations familiales en fin d’après-midi, avant de profiter de spectacles et de concerts en soirée.

Rendez-vous le 30 juillet au centre socioculturel de la Boissière-Sensive, les 18 et 25 août au centre socioculturel du Bout-des-Landes, puis le 27 août au centre socioculturel des Renards.

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Jeux, musique et convivialité : cet été, les quartiers Nord vous invitent à partager les Belles Soirées.