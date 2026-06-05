Destination Camping 2026 Centre socioculturel Accoord Bout des Landes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 –

Gratuit : oui Gratuit Tout public, En famille, Jeune Public – Age maximum : 99

Du 15 au 17 juillet 2026, venez vivre une ambiance festive de camping !Châteaux gonflables, ateliers, animations sportives et jeux pour tous les âges ; des petits déjeuners aux soirées festives, venez vous amuser à nos côtés et auprès de nos partenaires. Ouvert à tous sans réservation

Centre socioculturel Accoord Bout des Landes Nantes 44300

02 40 76 15 52 https://www.facebook.com/accoord.boutdeslandes/?locale=fr_FR



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