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Destination Camping 2026 Centre socioculturel Accoord Bout des Landes Nantes

Destination Camping 2026 Centre socioculturel Accoord Bout des Landes Nantes

Destination Camping 2026 Centre socioculturel Accoord Bout des Landes Nantes jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Centre socioculturel Accoord Bout des Landes

Adresse : 12 rue de Concarneau - Nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Tarif : Gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 –
Gratuit : oui Gratuit Tout public, En famille, Jeune Public – Age maximum : 99 

Du 15 au 17 juillet 2026, venez vivre une ambiance festive de camping !Châteaux gonflables, ateliers, animations sportives et jeux pour tous les âges ; des petits déjeuners aux soirées festives, venez vous amuser à nos côtés et auprès de nos partenaires. Ouvert à tous sans réservation

Centre socioculturel Accoord Bout des Landes Nantes 44300
02 40 76 15 52 https://www.facebook.com/accoord.boutdeslandes/?locale=fr_FR


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