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Unicycle show Plaine de jeux La Halvêque Nantes

vendredi 17 juillet 2026 · Plaine de jeux La Halvêque · Nantes

Unicycle show Plaine de jeux La Halvêque Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:30
Lieu
Plaine de jeux La Halvêque
Adresse
23 Rue Léon Serpollet
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-17 18:30 – 19:30
Gratuit : oui  Tout public 

Unicycle show, un véritable spectacle mélangeant les disciplines du trial, du freestyle et d’autres disciplines circassiennes, comme l’aérien et l’acrobatie. Par l’association Cirque en Retz

Plaine de jeux La Halvêque Nantes Erdre Nantes 44300


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