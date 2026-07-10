Unicycle show Plaine de jeux La Halvêque Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-17 18:30 – 19:30

Gratuit : oui Tout public

Unicycle show, un véritable spectacle mélangeant les disciplines du trial, du freestyle et d’autres disciplines circassiennes, comme l’aérien et l’acrobatie. Par l’association Cirque en Retz

Plaine de jeux La Halvêque Nantes Erdre Nantes 44300



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