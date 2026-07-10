Cachettes et Ratacoins Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes
vendredi 17 juillet 2026 · Ciné-Théâtre Bonne Garde · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-17 10:00 – 12:00
Gratuit : oui gratuit – résa : livrequireve@gmail.com / asso.annexe @ gmail.com En famille, Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99
C’est une balade– dans les recoins de l’espace public de nantes sud- d’où surgissent des jeux pour écrire ou des histoires fantasques à déguster en famille. Cette balade est née d’une envie de mêler deux formes artistiques, l’oralité des comédiens de L’Atelier du Livre qui rêve et les jeux d’écriture de l’association l’Annexe.Le conte et l’écriture se nourrissent, se répondent,se transforment et se complètent.VENDREDI 17 JUILLET . Rendez-vous à 9h45 devant le Cinéma Bonne garde (20 rue frère Louis 44200, Nantes ).A partir de 4 ans et tout publicGRATUIT – résa : livrequireve@gmail.com / asso.annexe @ gmail.comDurée : 2 h
Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200
02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com
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