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STAGE Ateliers artistiques jeune public (8-16 ans) Caserne Mellinet/La Générale Nantes

STAGE Ateliers artistiques jeune public (8-16 ans) Caserne Mellinet/La Générale Nantes

STAGE Ateliers artistiques jeune public (8-16 ans) Caserne Mellinet/La Générale Nantes vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Caserne Mellinet/La Générale

Adresse : 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 14:00

Tarif : https://www.helloasso.com/associations/la-generale-caserne-mellinet/evenements/stage-ateliers-artistiques-jeune-public-8-16-ans Inscription sur hello asso

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-17 14:00 – 15:30
Gratuit : non https://www.helloasso.com/associations/la-generale-caserne-mellinet/evenements/stage-ateliers-artistiques-jeune-public-8-16-ans Inscription sur hello asso Age minimum : 8 et Age maximum : 16 

Revisitez l’univers de 3 artistes avec Aurélien Gomez du Crayon de boisGustav Klimt et le sensoriel décoratif – 15/07/26 de 14h à 15h30Claude Monet et ton paysage impressionniste – 16/07/26 de 14h à 15h30Keith Harring et les personnages en mouvement – 17/07/26 de 14h à 15h30 prix conseillé :15€ L’atelier / 40€ les 3

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
https://www.helloasso.com/associations/la-generale-caserne-mellinet/evenements/stage-ateliers-artistiques-jeune-public-8-16-ans


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