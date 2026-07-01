Bal des pompiers 2026, Centre de Secours Gouzé, Nantes
lundi 13 juillet 2026 · Centre de Secours Gouzé · Nantes
Informations pratiques
Bal des pompiers 2026 Lundi 13 juillet, 15h00, 19h00 Centre de Secours Gouzé Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T15:00:00+02:00 – 2026-07-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-13T19:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:59:00+02:00
Cette année, rendez-vous de 15h à 18h pour un après-midi familial : structure gonflable, popcorns, barbes à papa, bonbons, crêpes…
Ambiance festive, musique, convivialité et bonne humeur seront au rendez-vous !
Réouverture à partir de 19h pour faire la fête avec les pompiers jusqu’au bout de la nuit !
Caserne Gouzé, accès rue Guillaume-Grou
Centre de Secours Gouzé 37 Rue Maréchal Joffre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/BaldespompiersdeNantes/ »}]
Le bal des pompiers de Nantes revient pour une soirée qui s’annonce inoubliable, mais pas que ! nantes nantes métropole
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