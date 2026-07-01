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Bal des pompiers 2026, Centre de Secours Gouzé, Nantes

lundi 13 juillet 2026 · Centre de Secours Gouzé · Nantes

Bal des pompiers 2026, Centre de Secours Gouzé, Nantes

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Lieu
Centre de Secours Gouzé
Adresse
37 Rue Maréchal Joffre, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Bal des pompiers 2026 Lundi 13 juillet, 15h00, 19h00 Centre de Secours Gouzé Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T15:00:00+02:00 – 2026-07-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-13T19:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:59:00+02:00

Cette année, rendez-vous de 15h à 18h pour un après-midi familial : structure gonflable, popcorns, barbes à papa, bonbons, crêpes…
Ambiance festive, musique, convivialité et bonne humeur seront au rendez-vous !
Réouverture à partir de 19h pour faire la fête avec les pompiers jusqu’au bout de la nuit !
Caserne Gouzé, accès rue Guillaume-Grou

Centre de Secours Gouzé 37 Rue Maréchal Joffre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/BaldespompiersdeNantes/ »}]
Le bal des pompiers de Nantes revient pour une soirée qui s’annonce inoubliable, mais pas que ! nantes nantes métropole

@ clxra_lcs

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