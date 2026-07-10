Festival Visages des Orgues – Concerts gratuits à la Cathédrale Cathédrale St-Pierre Nantes
mercredi 22 juillet 2026 · Cathédrale St-Pierre · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-22 17:00 –
Gratuit : oui Entrée libre Tout public
Après plusieurs années, le festival Visages des Orgues fait enfin son grand retour ! Cet été, laissez-vous emporter par les belles mélodies du plus grand orgue de chœur de France, l’orgue de chœur Debierre, à travers des concerts exceptionnels portés par des organistes titulaires et des organistes de renom invités spécialement pour l’occasion : Mercredi 15 juillet 2026 à 17h : Michel Bourcier Mercredi 22 juillet 2026 à 17h : Mickaël Durand Mercredi 29 juillet 2026 à 17h : Pierre Queval Mercredi 5 août 2026 à 17h : Björn O. Wiede Mercredi 12 août 2026 à 17h : Alma Bettencourt Mercredi 19 août 2026 à 17h : Marie-Thérèse Jehan Concerts gratuits tous les mercredis à 17h du 15 juillet au 19 août 2026 à la Cathédrale de Nantes.
Cathédrale St-Pierre Centre-ville Nantes 44000
https://www.musiquesacree-nantes.fr/concerts/festival-visages-des-orgues/
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