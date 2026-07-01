Anime ton quartier Nantes Erdre, City stade du Port Boyer, Nantes

Informations pratiques

Anime ton quartier Nantes Erdre Jeudi 6 août, 14h00 City stade du Port Boyer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-06T14:00:00+02:00 – 2026-08-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-06T14:00:00+02:00 – 2026-08-06T19:00:00+02:00

Au programme : slackline, tir à l’arc, tennis ballon, tyrolienne et bien d’autres activités…

L’animation se déroulera à proximité du city stade de Port Boyer.

D’autres événements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

City stade du Port Boyer 81 rue du Port Boyer, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions »}]

Viens t’amuser en famille ou avec tes copains et copines en t’essayant aux différentes animations proposées par l’Animation Sportive Municipale ! SPORT ANIMATION