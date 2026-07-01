Les Labos de l’été, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Informations pratiques

Les Labos de l’été Jeudi 6 août, 16h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-06T16:00:00+02:00 – 2026-08-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-06T16:00:00+02:00 – 2026-08-06T17:00:00+02:00

Selon le public présent sur place, les bibliothécaires vous proposent une heure d’activités collectives : ateliers créatifs, jeux, partage de coups de cœur… Vous pouvez aussi venir avec vos idées !

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Selon le public présent sur place, les bibliothécaires vous proposent une heure d’activités collectives : ateliers créatifs, jeux, partage de coups de cœur… Vous pouvez aussi venir avec vos idées ! été2026