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Les Labos de l’été, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

jeudi 6 août 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes

Les Labos de l’été, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Lieu
Médiathèque Lisa Bresner
Adresse
23 boulevard Emile Romanet
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Les Labos de l’été Jeudi 6 août, 16h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-06T16:00:00+02:00 – 2026-08-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-06T16:00:00+02:00 – 2026-08-06T17:00:00+02:00

Selon le public présent sur place, les bibliothécaires vous proposent une heure d’activités collectives : ateliers créatifs, jeux, partage de coups de cœur… Vous pouvez aussi venir avec vos idées !

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Selon le public présent sur place, les bibliothécaires vous proposent une heure d’activités collectives : ateliers créatifs, jeux, partage de coups de cœur… Vous pouvez aussi venir avec vos idées ! été2026

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