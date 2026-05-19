Pause poétique au jardin des rossignols Square des Rossignols Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-17 – 18:00

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Une après-midi d’animations au jardin des rossignols en compagnie de la Diseuse invitée par la compagnie la lune rousse : la conteuse Karine Mazel vous reçoit pour un chant, un conte, une pause inattendue dans la journée pour vous là, maintenant et sans rendez-vous !Mais aussi atelier artistique avec Môm’Nantes et jeux de la ludothèque Accoord de Bellevue.

Square des Rossignols Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr



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