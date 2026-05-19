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Pause poétique au jardin des rossignols Square des Rossignols Nantes

Pause poétique au jardin des rossignols Square des Rossignols Nantes

Pause poétique au jardin des rossignols Square des Rossignols Nantes vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Square des Rossignols

Adresse : Rue de l'Adour

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-17 – 18:00
Gratuit : oui  Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public 

Une après-midi d’animations au jardin des rossignols en compagnie de la Diseuse invitée par la compagnie la lune rousse : la conteuse Karine Mazel vous reçoit pour un chant, un conte, une pause inattendue dans la journée pour vous là, maintenant et sans rendez-vous !Mais aussi atelier artistique avec Môm’Nantes et jeux de la ludothèque Accoord de Bellevue.

Square des Rossignols Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr


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