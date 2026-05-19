Pause poétique au jardin des rossignols Square des Rossignols Nantes
Pause poétique au jardin des rossignols Square des Rossignols Nantes vendredi 17 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-17 – 18:00
Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public
Une après-midi d’animations au jardin des rossignols en compagnie de la Diseuse invitée par la compagnie la lune rousse : la conteuse Karine Mazel vous reçoit pour un chant, un conte, une pause inattendue dans la journée pour vous là, maintenant et sans rendez-vous !Mais aussi atelier artistique avec Môm’Nantes et jeux de la ludothèque Accoord de Bellevue.
Square des Rossignols Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr
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