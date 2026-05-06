Être mère dans une plantation esclavagiste, Cosmopolis, Nantes

Être mère dans une plantation esclavagiste Mardi 19 mai, 18h30 Cosmopolis Loire-Atlantique

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T18:30:00+02:00 – 2026-05-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-19T18:30:00+02:00 – 2026-05-19T20:00:00+02:00

Par Domitille de Gavriloff, docteure à l’EHESS et lauréate de la Chancellerie des universités de Paris 2025 et du prix de thèse de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage

La maternité dans les plantations esclavagistes constitue un révélateur des violences systémiques du système colonial. Les femmes mises en esclavage subissaient une double exploitation : productive dans les champs, sexuelle et reproductive sur l’habitation. Les séparations familiales imposées par les maîtres brisaient les liens mère-enfant dès le plus jeune âge, tandis que les viols et les grossesses forcées niaient toute autonomie corporelle et affective. Cette réalité révèle comment le système esclavagiste déshumanisait les femmes en niant leur statut de mère et en instrumentalisant leur capacité reproductive. Aborder cette thématique permet de comprendre les traumatismes intergénérationnels et les résistances quotidiennes déployées par ces femmes pour préserver, malgré cette violence, une forme de dignité et de transmission familiale.

Conférence proposée par Les Anneaux de la Mémoire, en partenariat avec NOLA xo NALA

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/

Conférence proposée par Les Anneaux de la mémoire dans le cadre de la programmation « 10 mai – Mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions » 10mai