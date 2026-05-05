Forum « En route vers l’emploi », édition 2026, Maison de quartier La Mano, Nantes

Forum « En route vers l’emploi », édition 2026 Mardi 19 mai, 14h00 Maison de quartier La Mano Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T14:00:00+02:00 – 2026-05-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-19T14:00:00+02:00 – 2026-05-19T17:00:00+02:00

En partenariat avec l’Association Casse Ta Routine, l’événement « En route vers l’emploi » est un forum emploi & formation de proximité, en plein cœur de quartier, et en plein air !

« Le forum se tient dans l’espace public depuis plusieurs années, rue Eugène-Thomas, afin que les toutes et tous se présentent plus spontanément, sans formalité préalable, sans avoir à pousser une porte. »

Rendez-vous face à la Maison de quartier La Mano, arrêt Chêne des anglais, pour rencontrer les entreprises présentes, poser vos questions et pourquoi pas déposer votre CV en direct !

Emploi & Formation

Vous aurez accès à de nombreuses offres d’emploi ou de formation, dans de multiples secteurs ! Un pôle Conseils sera présent pour répondre également à toutes vos interrogations, droits, aides, etc.

« En route vers l’emploi », un événement en libre accès organisé par l’Association Casse Ta Routine & l’Atdec Nantes Métropole, en partenariat avec la Ville de Nantes et Nantes Métropole.

Maison de quartier La Mano 3 Rue Eugène Thomas, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.atdec.org/evenements/forum-en-route-vers-lemploi-edition-2026/ »}]

Des centaines d’opportunités : le forum emploi de Nantes Nord revient pour une nouvelle édition. Alors vos CV ! emploi formation

@atdecnantesmetropole