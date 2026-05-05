Renouveler le regard : traces et présences du cinéma à Nantes, Archives Départementales, Nantes

Renouveler le regard : traces et présences du cinéma à Nantes Mardi 19 mai, 18h00 Archives Départementales Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T18:00:00+02:00 – 2026-05-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-19T18:00:00+02:00 – 2026-05-19T19:30:00+02:00

Conférence histoire

par Victor Dupont, guide-conférencier en histoire de l’art, chercheur sur Jacques Demy et sa peinture.

Si la première projection officielle d’un cinématographe à Nantes est datée du 13 juin 1896 au n° 6 de la rue Jean-Jacques-Rousseau, ce médium n’a depuis lors jamais cessé de faire parler de lui. (Re)Découvrez les origines du cinéma nantais et les lieux de tournages de vos films préférés.

En écho à l’exposition Grand écran

En partenariat avec l’association Nantes Renaissance.

Archives Départementales 6 Rue de Bouillé, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://archives.loire-atlantique.fr/44/renouveler-le-regard-traces-et-presences-du-cinema-a-nantes/INFOLOC-8791356?dateIndex=0 »}] [{« link »: « https://archives.loire-atlantique.fr/44/grand-ecran-130-ans-de-cinemas-en-loire-atlantique/c_48534 »}]

Conférence histoire Archives départementales

Cinéma Le Grand Cinéma Lamoricière renommé Le Majestic © Archives municipales de Nantes