Renouveler le regard : traces et présences du cinéma à Nantes, Archives Départementales, Nantes
Renouveler le regard : traces et présences du cinéma à Nantes, Archives Départementales, Nantes mardi 19 mai 2026.
Renouveler le regard : traces et présences du cinéma à Nantes Mardi 19 mai, 18h00 Archives Départementales Loire-Atlantique
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T18:00:00+02:00 – 2026-05-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-19T18:00:00+02:00 – 2026-05-19T19:30:00+02:00
Conférence histoire
par Victor Dupont, guide-conférencier en histoire de l’art, chercheur sur Jacques Demy et sa peinture.
Si la première projection officielle d’un cinématographe à Nantes est datée du 13 juin 1896 au n° 6 de la rue Jean-Jacques-Rousseau, ce médium n’a depuis lors jamais cessé de faire parler de lui. (Re)Découvrez les origines du cinéma nantais et les lieux de tournages de vos films préférés.
En écho à l’exposition Grand écran
En partenariat avec l’association Nantes Renaissance.
Archives Départementales 6 Rue de Bouillé, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://archives.loire-atlantique.fr/44/renouveler-le-regard-traces-et-presences-du-cinema-a-nantes/INFOLOC-8791356?dateIndex=0 »}] [{« link »: « https://archives.loire-atlantique.fr/44/grand-ecran-130-ans-de-cinemas-en-loire-atlantique/c_48534 »}]
Conférence histoire Archives départementales
Cinéma Le Grand Cinéma Lamoricière renommé Le Majestic © Archives municipales de Nantes
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