Balade contée, Parc de Bottière-Chénaie, Nantes

Informations pratiques

Balade contée Jeudi 30 juillet, 10h30 Parc de Bottière-Chénaie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T10:30:00+02:00 – 2026-07-30T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-30T10:30:00+02:00 – 2026-07-30T11:30:00+02:00

Au fil d’une balade, écoutez des histoires qui éveilleront les sens des enfants : toucher les feuilles, sentir les fleurs, écouter les oiseaux…

Une aventure sensorielle et poétique à partager en famille.

Départ de la médiathèque Floresca Guépin

Parc de Bottière-Chénaie Mail Haroun Tazieff Nantes 44305 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire

Au fil d’une balade, écoutez des histoires qui éveilleront les sens des enfants. été2026