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Balade contée, Parc de Bottière-Chénaie, Nantes

jeudi 30 juillet 2026 · Parc de Bottière-Chénaie · Nantes

Balade contée, Parc de Bottière-Chénaie, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Lieu
Parc de Bottière-Chénaie
Adresse
Mail Haroun Tazieff
Ville
44305 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Balade contée Jeudi 30 juillet, 10h30 Parc de Bottière-Chénaie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T10:30:00+02:00 – 2026-07-30T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-30T10:30:00+02:00 – 2026-07-30T11:30:00+02:00

Au fil d’une balade, écoutez des histoires qui éveilleront les sens des enfants : toucher les feuilles, sentir les fleurs, écouter les oiseaux…
Une aventure sensorielle et poétique à partager en famille.
Départ de la médiathèque Floresca Guépin

Parc de Bottière-Chénaie Mail Haroun Tazieff Nantes 44305 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
Au fil d’une balade, écoutez des histoires qui éveilleront les sens des enfants. été2026

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